اليمن: نتطلع للاستفادة من ريادة مصر فى مجال الكهرباء

أعرب وزير الكهرباء والطاقة اليمني الدكتور أنور محمد كلشات، عن التطلع للاستفادة من التجربة الرائدة لمصر في مجال الكهرباء، والتي نجحت من خلالها في تحقيق فائض في مجال توليد الطاقة الكهربائية.جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير أحمد فاروق، سفير مصر غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الكهرباء والطاقة اليمني.ومن جانبه، أكد السفير على التزام مصر بدعم الجمهورية اليمنية في هذه المرحلة الدقيقة وتطلعها لتكثيف التعاون مع الحكومة اليمنية بما يُحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.وتناول اللقاء مجالات التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والدورات التدريبية التي قدمتها مصر للكوادر اليمنية في مجال الكهرباء والتي بلغت سبع دورات تدريبية استفاد منها 167 متدربًا يمنيًا.