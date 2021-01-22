«داعش» يتبنى الهجوم الانتحارى فى بغداد

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابى مسئوليته عن الهجوم الانتحاري الذي هز العاصمة العراقية بغداد وأسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال التنظيم، في بيان له، إن أحد عناصره، المدعو أبو يوسف الأنصاري، فجر حزاما ناسفا كان يرتديه في ساحة الطيران، بينما تم تنفيذ تفجير ثانٍ بالطريقة ذاتها على يد عنصر آخر في التنظيم يدعى محمد عارف المهاجر، بعد تجمع لأشخاص احتشدوا قرب الموقع بعد التفجير الأول.وأكدت السلطات العراقية أن تفجيرين انتحاريين هزا سوقا شعبية مكتظة في ساحة الطيران وسط بغداد في هجوم أسفر عن سقوط 32 قتيلا و110 جرحى.وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، أن وراء الهجوم يقف "داعش"، مشيرا إلى أن هذه العملية تمثل رسالة واضحة "أراد التنظيم من خلالها إثبات أنه ما زال موجودا".وعلى خلفية الحادث وجه رئيس الحكومة، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، باستنفار القوات الأمنية لحفظ أمن المواطنين، فيما أمر بإجراء تغييرات في عدد من المناصب بأجهزة الأمن.