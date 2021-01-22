ننشر محاور مؤتمر الأوقاف.. «حوار الأديان والثقافات»

يعقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤتمر وزارة الأوقاف، يومي 13 و14 مارس 2021 م، تحت عنوان: "حوار الأديان والثقافات"، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقالت وزارة الأوقاف إن المؤتمر ينطلق في إطار دعوة الرئيس الدائمة للحوار الهادف وإحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب، إذ لا غنى للبشرية عن حوار بنَّاء يقوم على أرضية إنسانية خالصة، تراعي الحفاظ على أمن الجميع، وتعمل على تحقيق السلام الإنساني، وتحترم خصوصية الآخرين الدينية والثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة.وتأتي محاول المؤتمر كالتالي:المحور الأول:مفهوم الحوار وغاياته.فالحوار لابد له من غاية يهدف إلى تحقيقها، وليس مجرد حوار لإثبات حالة أو موقف، حتى لا يكون حوارا جدليا أو سوفسطائيا.المحور الثاني:عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد.المحور الثالث:الحوار والمشترك الإنساني: دينيًّا وثقافيًّا.المحور الرابع:الحوار واحترام خصوصية الآخر: دينيًّا وثقافيًّا.المحور الخامس:أثر الحوار البناء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني.المحور السادس:عوامل نجاح الحوار.وومن المقرر أن تعلن الوزارة لاحقًا عن ضوابط المشاركة في المؤتمر، عبر موقعها الرسمى.