رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

ننشر محاور مؤتمر الأوقاف.. «حوار الأديان والثقافات»

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:09 ص
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
أميرة العناني
طباعة
يعقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مؤتمر وزارة الأوقاف، يومي 13 و14 مارس 2021 م، تحت عنوان: "حوار الأديان والثقافات"، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت وزارة الأوقاف إن المؤتمر ينطلق في إطار دعوة الرئيس الدائمة للحوار الهادف وإحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب، إذ لا غنى للبشرية عن حوار بنَّاء يقوم على أرضية إنسانية خالصة، تراعي الحفاظ على أمن الجميع، وتعمل على تحقيق السلام الإنساني، وتحترم خصوصية الآخرين الدينية والثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة.

وتأتي محاول المؤتمر كالتالي:

المحور الأول:
مفهوم الحوار وغاياته.
فالحوار لابد له من غاية يهدف إلى تحقيقها، وليس مجرد حوار لإثبات حالة أو موقف، حتى لا يكون حوارا جدليا أو سوفسطائيا.


المحور الثاني:
عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد.

المحور الثالث:
الحوار والمشترك الإنساني: دينيًّا وثقافيًّا.

المحور الرابع:
الحوار واحترام خصوصية الآخر: دينيًّا وثقافيًّا.

المحور الخامس:
أثر الحوار البناء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني.

المحور السادس:
عوامل نجاح الحوار.

وومن المقرر أن تعلن الوزارة لاحقًا عن ضوابط المشاركة في المؤتمر، عبر موقعها الرسمى.

موضوعات متعلقة

وفاة شقيق الشهيد مصطفى الحجاجي في حادث بالأقصر

الصحة: 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و54 حالة وفاة

أب يقتل طفلته خنقًا لسوء سلوكها في الإسكندرية

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

الصور

image description

تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

توفير جهاز CbC لمركز الغسيل الكلوي بدمياط

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

الكاف يعلن إيقاف مصطفى محمد وحسين الشحات

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فوز الدانمارك على قطر 32-23 فى المجموعة الثانية بمونديال اليد

هل تم اكتشاف أكبر ديناصور على الإطلاق في الأرجنتين؟

«حملهن ثقيل وحياتهن بائسة».. حكايات زوجات يعانين من إدمان أزواجهن

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

أيام زمان

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

ماذا قال نزار قباني عن الجنس في أشعاره وانتحار شقيقته؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
ماجد حبته
بغداد من جديد!
المزيد

الثقافة

1984 رواية أعادت للأذهان الذكرى الـ71 لرحيل جورج أوريل

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبدالهادي

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة