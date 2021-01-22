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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تعلق عمل موظفى هيئة التفاوض السورية حتى استئناف عملها

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:48 ص
السعودية
السعودية
وكالات
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علقت السعودية عمل موظفي هيئة التفاوض السورية في الرياض بدءًا من نهاية الشهر الجاري، وسط خلافات ضمن الهيئة المكونة من مجموعة قوى معارضة سورية.

وحسب كتاب وجهته وزارة الخارجية السعودية إلى "هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية"، فإن القرار يأتي "على ضوء استمرار تعطيل أعمال هيئة التفاوض السورية، فقد تقرر تعليق عمل موظفي الهيئة مع نهاية الشهر الجاري" وأوضحت الوزارة أن ذلك "لحين استئناف الهيئة أعمالها" حسب صورة متداولة عن الكتاب.

وأعربت الوزارة في ختام كتابها عن أملها من "الهيئة الموقرة الاطلاع واتخاذ ما يلزم حيال ذلك".

يذكر أن خلافات طفت على السطح مؤخرًا بين مكونات الهيئة التي تخوض مفاوضات منذ أشهر مع حكومة دمشق حول صياغة دستور جديد للبلاد.

وتجلت الخلافات بالرسالة التي بعثتها "هيئة التنسيق الوطنية" ومنصتا موسكو والقاهرة إلى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.

وحثت الرسالة بيدرسون على "التدخل السريع" لحل الخلافات داخل الهيئة، والحفاظ على "اللجنة الدستورية".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الخارجية السعودية حتى الآن.

وكان ممثلون عن منصتي موسكو والقاهرة عقدوا اجتماعًا ظهر اليوم مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وذكرت صحيفة "قاسيون" التي يصدرها حزب الإرادة الشعبية، أن ممثلي المعارضة عرضوا "وضع اللجنة الدستورية الراهن، وكذلك الوضع ضمن هيئة التفاوض السورية "ومحاولات بعض الأطراف تعطيل عملها عبر ممارسة عقلية الحزب القائد ضمنها" حسب تعابير الصحيفة.

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