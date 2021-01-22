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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يلزم القادمين إلى الولايات المتحدة جوا بالخضوع لحجر صحى

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:48 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، إلزام كل الأشخاص القادمين إلى أراضي الولايات المتحدة جوا بالخضوع لحجر صحي في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وقال بايدن، في كلمة ألقاها في البيت الأبيض: "في ظل ظهور سلالات جديدة للفيروس يتم اكتشافها، نفرض إجراءات جديدة تخص هؤلاء الذين يصلون إلى الولايات المتحدة من الدول الأخرى جوا. إضافة إلى ارتداء الكمامات، سيكون على أي شخص قادم إلى الولايات المتحدة إجراء فحص قبل ركوبه الطائرة، أي قبل الرحلة، وكذلك الخضوع لحجر صحي بعد وصوله إلى أمريكا".

كما أكد أن إدارته تمدد المتطلبات الخاصة بارتداء الكمامات خلال السفر بين الولايات الأمريكية بواسطة القطارات والطائرات والحافلات.

ووقع بايدن في هذا السياق على 10 أوامر خاصة بإجراءات مكافحة كورونا بما في ذلك وثيقة تنص على إخضاع القادمين للبلاد جوا للحجر الصحي بالتوافق مع إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ولم يوضح بايدن في كلمته مدة الحجر الصحي المطلوب أو موعد دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.

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