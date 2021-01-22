رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس التونسى يهنئ بايدن بمناسبه تنصيبه رئيسًا لأمريكا

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:40 ص
قيس سعيد
قيس سعيد
أ ش أ
طباعة
وجه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، رسالة إلى الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعرب فيها عن تهانيه بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

وأكد الرئيس التونسي – في بيان للرئاسة التونسية - على العلاقات العريقة التي تجمع تونس بالولايات المتحدة الأمريكية منذ ما يزيد عن قرنين، معربا عن استعداده للعمل مع الرئيس الجديد من أجل مزيد تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأكد سعيد، على ثوابت السياسة الخارجية التونسية ومن بينها التعاون والتشاور في كافة المجالات والعمل على مزيد دعمها وفتح آفاق جديدة لتطويرها.

موضوعات متعلقة

عبدالحفيظ يرد على طلب بيراميدز حكاما أجانب أمام الأهلى

وفاة شقيق الشهيد مصطفى الحجاجي في حادث بالأقصر

ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»

نور عمرو دياب.. هكذا نشأت «كاتمة أسرار الهضبة»

الصور

image description

تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

توفير جهاز CbC لمركز الغسيل الكلوي بدمياط

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

الكاف يعلن إيقاف مصطفى محمد وحسين الشحات

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

فوز الدانمارك على قطر 32-23 فى المجموعة الثانية بمونديال اليد

هل تم اكتشاف أكبر ديناصور على الإطلاق في الأرجنتين؟

«حملهن ثقيل وحياتهن بائسة».. حكايات زوجات يعانين من إدمان أزواجهن

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

أيام زمان

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

ماذا قال نزار قباني عن الجنس في أشعاره وانتحار شقيقته؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
ماجد حبته
بغداد من جديد!
المزيد

الثقافة

1984 رواية أعادت للأذهان الذكرى الـ71 لرحيل جورج أوريل

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبدالهادي

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة