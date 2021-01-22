الرئيس التونسى يهنئ بايدن بمناسبه تنصيبه رئيسًا لأمريكا

وجه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، رسالة إلى الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعرب فيها عن تهانيه بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.وأكد الرئيس التونسي – في بيان للرئاسة التونسية - على العلاقات العريقة التي تجمع تونس بالولايات المتحدة الأمريكية منذ ما يزيد عن قرنين، معربا عن استعداده للعمل مع الرئيس الجديد من أجل مزيد تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.وأكد سعيد، على ثوابت السياسة الخارجية التونسية ومن بينها التعاون والتشاور في كافة المجالات والعمل على مزيد دعمها وفتح آفاق جديدة لتطويرها.