الحكومة العراقية: الرد على سفك دماء العراقيين سيكون قاسيًا

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا.وقال الكاظمي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأوردتها قناة "السومرية نيوز"، إن الشعب العراقي أثبت صلابة عزيمته أمام الإرهاب التكفيري الداعشي.وأشار إلى أن إرادة الحياة لدى الشعب العراقي وهم يتحدون الإرهاب في مكان جريمة الباب الشرقي الشنعاء كانت رسالة شموخ وبسالة شعبية لا نظير لها.وشهدت العاصمة العراقية بغداد، تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي مكتظ في ساحة الطيران وسط بغداد اسفرت عن 32 قتيلا و110 جرحى.