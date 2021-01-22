أفريقيا الوسطى تفرض حالة الطوارئ حتى 4 فبراير

أعلنت جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم فرض حالة الطوارئ عبر أنحاء الدولة، وذلك فى ظل مساعى تحالف الجماعات المسلحة الرامية إلى الاطاحة بالرئيس فاوستن أرتشانج تاوديرا الذى اعيد انتخابه.وقال المتحدث باسم الرئاسة فى جمهورية أفريقيا الوسطى ألبرت إموكبيم أنه تقرر فرض حالة الطوائ لمدة 15 يوما، وذلك اعتبارا من منتصف ليل يوم 21 يناير حتى 4 فبراير.يأتى ذلك الإجراء فى الوقت الذى شن فيه تحالف ست جماعات مسلحة هجمات متفرقة فى مناطق واقعة مابين العاصمة بانجى، وطريق الإمداد الرئيسى الذى يربط بانجى بالكاميرون المجاورة.جدير بالذكر أن الرئيس أرتشانج تاوديرا كان قد أعيد انتخابه خلال الانتخابات المثيرة للجدل يوم 27 ديسمبر الماضى، حيث تمردت عليه المعارضة والعديد من الجماعات المسلحة.وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى جمهورية أفريقيا الوسطى مانكيور ندياى قد دعا اليوم مجلس الأمن إلى زيادة عدد جنود حفظ السلام فى الدولة بسبب الهجمات التى شنتها جماعات مسلحة مؤخرا مما تسبب فى وقوع قتلى.يشار إلى أن المبعوث لم يحدد عدد جنود حفظ السلام الاضافيين الذين طالب باضافتهم لتعزيز بعثة حفظ السلام التى يبلغ قوامها حوالى 12 ألف جندى.