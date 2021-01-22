فاوتشى: أمريكا لا تزال فى «وضع خطير للغاية» بشأن بكورونا
الجمعة 22/يناير/2021 - 06:01 ص
أ ش أطباعة
قال مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن الولايات المتحدة لا تزال في "وضع خطير للغاية" فيما يتعلق بفيروس كورونا.
وأضاف فاوتشي - في مؤتمر صحفي - أن "وقوع أكثر من 400 ألف حالة وفاة يُعد أمرًا تاريخيًا لسوء الحظ".
وأشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة بكورونا لا يزال "مرتفعًا للغاية".
وأضاف فاوتشي - في مؤتمر صحفي - أن "وقوع أكثر من 400 ألف حالة وفاة يُعد أمرًا تاريخيًا لسوء الحظ".
وأشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة بكورونا لا يزال "مرتفعًا للغاية".