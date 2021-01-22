فاوتشى: أمريكا لا تزال فى «وضع خطير للغاية» بشأن بكورونا

قال مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن الولايات المتحدة لا تزال في "وضع خطير للغاية" فيما يتعلق بفيروس كورونا.وأضاف فاوتشي - في مؤتمر صحفي - أن "وقوع أكثر من 400 ألف حالة وفاة يُعد أمرًا تاريخيًا لسوء الحظ".وأشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة بكورونا لا يزال "مرتفعًا للغاية".