درة فى الفيوم مع إياد نصار من أجل «الكاهن»

تواصل الفنانة درة تصوير فيلمها الجديد "الكاهن" بمحافظة الفيوم.وقامت درة بتصوير عدة مشاهد بالمحاقظة بصحبة أبطال العمل المشاهد إياد نصار وفتحي عبد الوهاب والفنانة حنان سليمان.وتلعب درة في الفيلم دور فيروز، وتتكتم تفاصيل الشخصية، مؤكدة أنها ستكون جديدة عليها، ولم يسبق بها تقديم مثل هذا الدور.يذكر أن فيلم "الكاهن" ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة ويناقش قضية جديدة على السينما العربية.والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن ويشارك في البطولة كل من محمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمي.