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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

البحرين تصدر بيانًا جديدًا حول الملفات العالقة مع قطر

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:01 ص
عبداللطيف بن راشد
عبداللطيف بن راشد الزياني
نيفين أشرف
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قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، إن السلطات القطرية لم تُبدِ بعد صدور بيان العلا أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع مملكة البحرين، أو استجابة للتفاوض المباشر حول تلك الملفات، مؤكدًا أنه يبقى على دولة قطر التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي، ومراعاة مصالح البحرين الاستراتيجية، والإسراع في معالجة القضايا العالقة بين البلدين بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية بين البلدين في المستقبل.

جاء ذلك ردًا على السؤال المقدم من النائب البحريني، محمد إبراهيم السيسي البوعينين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالمملكة، حول مدى استجابة دولة قطر للدعوة التي وجهتها وزارة خارجية مملكة البحرين إلى وزارة خارجية قطر، بشأن إرسال وفد قطري لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلًا لما نص عليه بيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وبهدف الوصول للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أكد الزياني، أن مملكة البحرين تؤمن بالتكامل الخليجي، ومن هذا المنطلق، رحبت بصدور بيان العلا باعتباره يمثل مرحلة جديدة للاستقرار الإقليمي، وأن البحرين قدمت حسن النوايا كمقدمة لإزالة الأضرار التي لحقت بها على مدى العقود الأخيرة جراء السياسات القطرية.

وأوضح وزير الخارجية البحريني، أنه بناء على مقررات بيان العلا، بعثت وزارة الخارجية البحرينية رسالة خطية إلى وزير خارجية قطر، تضمنت دعوة لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المحادثات الثنائية حيال القضايا والموضوعات العالقة بين الجانبين، لكن وزارة الخارجية وحتى تاريخه لم تتلق من الجانب القطري ردًا أو جوابًا بشأن ما ورد في الرسالة المذكورة.

ونوه الزياني، بأن دولة قطر لم تتخذ أية إجراءات واضحة بشأن تفعيل بنود بيان العلا، فيما يتعلق بمطالبات مملكة البحرين.

ولفت بيان الخارجية البحرينية، إلى أن المملكة تتطلع إلى مسار جديد في العلاقات مع قطر يراعي حقوق ومصالح كل دولة، من خلال آليات واضحة لتكون العلاقات أكثر توازنًا وثباتًا.

وشدد "الزياني"، على أن مملكة البحرين تلتزم بالاتفاقيات والعهود ومن بينها بيان العلا، حيث أعلنت شؤون الطيران المدني عن استمرار الرحلات الجوية بين البلدين، فضلًا عن دعوة مجلس الوزراء إلى التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر، للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين في البلدين بممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه.

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