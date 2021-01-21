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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

كيفية التعامل مع المخلفات الصلبة فى ظل المشروعات العملاقة.. خبير بيئى يجيب

الخميس 21/يناير/2021 - 11:59 م
المخلفات الصلبة
المخلفات الصلبة
أريج الجيار
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كشف الخبير البيئي أحمد فتحي، عن الإجراء الذي يتم مع المخلفات للحد من الإنبعاثات حتى لا يتم إصدار أي نوع من أنواع التلوث مشيرا إلى أنه يتم الدفن الآمن لها، بالإضافة لوجود مصانع إعادة تدوير وزيادة عدد المحطات والمدافن التي يتم فيها التخلص من النفايات والتي يتم فيها الدفن الآمن للمخلفات الصلبة والعضوية، وضمان التخلص منها بطريقة آمنة من خلال الرصد والمتابعة.

وتابع فتحي، خلال تصريحه لـ"الدستور"، أنه يتم التخلص من مخلفات الهدم والبناء يتم بطريقة آمنة، وإعادة تدويرها لضمان الإستدامة وإدخالها في البناء بنسب محددة، وخاصة في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية، وجعل الأبنية والمشروعات صديقة للبيئة.

وووجه الرئيس بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، خاصةً ما يتعلق باستكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لا سيما مخلفات البناء، في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية، إلى جانب التوسع في مشروعات إنتاج الوقود الحيوي من النفايات لما له من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي مترابط، في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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