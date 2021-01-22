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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الميكانيكى الكفيف يناشد «التضامن»: «نفسى فى شقة ومحل خاص»

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:29 ص
الميكانيكى الكفيف
الميكانيكى الكفيف
ولاء القاضي - هاجر رضا
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قال عبدالفتاح محمد، الشهير بـ"عبده حجازي"، الكفيف الذي يعمل ميكانيكي، 37 عامًا، بمحافظة المنوفية، إنه فقد بصره في سن الـ27 من عمره، بعدما أصيب بضمور فى العصب البصري، وبالرغم من ذلك مازال متمسكًا بصنعته.

وتابع حجازي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "دي كانت شغلانتي مع الإدارة، ورغبتي في عدم جلوسي في المنزل، والناس واثقة فيا وبتيجيلي عشان أصلح التكاتك والموتسيكلات، والناس تقبلوني بالعكس العدد زاد كمان".

وأضاف أنه سيظل في مهنته كميكانيكي حتى الموت، فهي مهنته التي اكتسبها من الصغر وحتى الآن، متابعًا: "هو ده الوضع الموجود"، مطالبًا وزارة التضامن بتوفير منزل للسكن، ومحل للعمل لأنه يعمل لدى الناس في المحافظة ولا يملك مكانًا خاصًا به.

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