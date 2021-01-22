السودان للأمم المتحدة: لا نريد حربًا مع أحد لكننا نحمى مواطنينا

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم، أن بلاده لا يُريدُ حربًا مع أحد، مشددا على حمايتهم لمواطنيهم من الاعتداءات الإثيوبية.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، حيثُ تناول الاتصال مسار تطور الفترة الانتقالية والتحديات التي تواجهها وخُطط الحكومة الانتقالية للاستجابة لها، وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.كما بحث الاتصال الهاتفي الأزمة بالحدود الشرقية للبلاد مع إثيوبيا، حيث شدد رئيس الوزراء على أن القوات المسلحة السودانية تنتشر لتأمين المواطنين وممتلكاتهم وداخل الحدود الوطنية، وأن السودان لا يُريدُ حربًا مع أحد.وأوضح حمدوك أن الاعتداءات التي تعرض لها مواطنو بلاده بالمناطق الحدودية مما أدى لفقدان أرواح عزيزة هو ما فرض على قواتهم تعزيز وجودها هنالك، الأمر الذي أعرب عن تفهمه الأمين العام للأمم المتحدة.فيما عبّر الأمين العام للأمم المتحدة خلال الاتصال عن متابعته اللصيقة للأحداث التي جرت خلال الأسبوع المنصرم بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.وقدّم رئيس مجلس الوزراء شرحًا لرئيس المنظمة الدولية تضمن التعزيزات العسكرية والأمنية التي دفعت بها الحكومة للولاية، والإجراءات القانونية التي يجري إتخاذها لمحاسبة جميع من تسبب في الانتهاكات، بالإضافة للخطوات المستقبلية المرتبطة بتحقيق السلام المجتمعي وتكوين الآلية الوطنية لحماية المدنيين وحرص الحكومة على توفير كل الُمعينات المطلوبة لها، خصوصًا وأنها الهيئة المناط بها استبدال قوات اليوناميد لحماية المواطنين.