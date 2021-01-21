للشباب حتى 35 سنة.. «القوى العاملة» تعلن عن 240 فرصة عمل جديدة بالمنوفية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 240 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالمنوفية، وبراتب يحدد بحسب الكفاءة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 100 عامل ماكينة، 50 عامل جودة، 50 عامل مساعد، 20 عامل مكواة، و20 عامل تعبئة، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظائف بين 18 إلى 35 سنة، وذلك من الجنسين.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 2221522، أو 2221673، أو 0482222283، أو التوجه لمقر الشركة في شبين الكوم، المنوفية.