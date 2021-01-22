الأوقاف: بروتوكولات مع 14 جامعة لرفع كفاءة العاملين بالوزارة

أعلنت وزارة الأوقاف، توقيع بروتوكولات مع 14 جامعة، وهي: (جامعة الأزهر – جامعة عين شمس – جامعة المنصورة – جامعة الفيوم – جامعة بني سويف – جامعة الأقصر – جامعة أسوان – جامعة أسيوط – جامعة الوادي الجديد – جامعة سوهاج – جامعة الغربية – جامعة بور سعيد – جامعة السويس – جامعة المنيا).وأكدت الوزارة، في بيان لها، الخميس، أنها ستسعى جاهدة إلى رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية لجميع العاملين بها في الحقل الدعوي والإداري.وأِشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها في جميع المجالات.