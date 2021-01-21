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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع شاب وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار مع توك توك بالبحيرة

الخميس 21/يناير/2021 - 11:23 م
حادث تصادم قطار مع
حادث تصادم قطار مع توك توك بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
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لقى شاب مصرعه، بينما أصيب 4 آخرين جراء، وقوع حادث تصادم قطار مع "توك توك" أثناء عبور مزلقان جنبواى التابعة لدائرة مركز شرطة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى ايتاى البارود.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة ايتاى البارود يفيد وقوع حادث تصادم قطار مع دراجة نارية" توك توك" أثناء عبور مزلقان جنبواى التابع لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع عبد الجليل علاء عبد الجليل عوض١٥ سنة مقيم بقرية الروقة إيتاي البارود، وإصابة "يوسف مسعود" 14 سنة، "سماح عسران إسماعيل 15 سنة، وحيد شعبان أبوراس، وياسين وحيد شعبان أبو راس جميعهم مقيمين بناحية جنبواي التابعة لدائرة مركزإايتاى البارود وتم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمى لتلقى العلاج اللازم، بينما تم نقل الجثة لمستشفى ايتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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