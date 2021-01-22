كيف أثرت المشروعات الزراعية على إنتاجية المحاصيل؟.. «الإحصاء» يوضح

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره تأثير المشروعات الزراعية على كمية الإنتاجية من مختلف المحاصيل والمنتجات الزراعية خلال الفترة بين عامى 2010 و2018، ليبلغ إجمالى الإنتاجية الإضافية 11.6 مليون طن.وأوضح جهاز الإحصاء، أن إنتاج القمح سجل ارتفاعًا إلى حدود 8.3 مليون طن خلال عام 2018 مقابل 7.1 مليون طن خلال عام 2010، كما ارتفع إنتاج الذرة من 7.6 مليون طن لـ 8.3 مليون طن، وقصب السكر من 15.4 مليون طن لـ15.8 مليون طن.كما سجل إنتاج لحوم دواجن وطيور 1.9 مليون طن خلال عام 2018 مقابل 994 ألف طن خلال عام 2010، والبيض من 398 ألف لـ 523 ألف، والأسماك من 1.3 ألف طن لـ 523 ألف طن.وارتفع إنتاج الفاكهه من 6.1 مليون طن خلال 2010 لـ 9.1 مليون طن خلال 2018، وموالح من 3.9 مليون طن لـ 4.3 مليون طن، البطاطس 3.6 مليون طن لـ 4.9 مليون طن، الثوم 245 ألف طن لـ 349 ألف طن، البصل 2.4 مليون طن لـ 2.8 مليون طن.