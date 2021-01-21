الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخول المياه الإقليمية السعودية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن الإفراج عن مركب الصيد المصرى "الشفاء"، الذى كان على متنه 35 صيادا مصريا، وذلك بعد دخول المركب إلى المياه الإقليمية السعودية وممارسة صيد الأسماك بشكل غير قانوني؛ مما أدى إلى قيام السلطات السعودية بالتحفظ على المركب وطاقمه.وأكدت الخارجية في بيان صحفى لها، مساء الخميس، أن السلطات السعودية الشقيقة استجابت لمساعى القنصلية العامة، وقدمت المؤن والوقود اللازم لرحلة عودة المركب الذي غادر المياه الاقليمية السعودية يوم الثلاثاء الماضي، بعد الاطمئنان على صحة وسلامة جميع المواطنين على متنه، وبعد التأكد من استقرار الأحوال الجوية.