انطلاق مناورات «المدافع البحرى 21» بين السعودية وأمريكا وبريطانيا

انطلق التمرين البحري المختلط "المدافع البحري 21"، بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأمريكية، اليوم، بمشاركة قانصة الألغام البريطانية في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل.ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية وتوسيع التعاون الأمني البحري بين القوتين، من خلال تعزيز الأمن البحري وتأمين حماية المياه الإقليمية وتبادل الخبرات القتالية، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".من جانبه أوضح مدير التمرين العميد البحري الركن عوض بن رشيد العنزي، أن "المدافع البحري" يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية والسواحل والموانئ وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين القوات البحرية الملكية السعودية والبحريتين الأمريكية والبريطانية".وأشار العنزي إلى أن التمرين يشمل العديد من المحاضرات والتمارين التدريبية المقدمة من المشاركين.ومن المقرر أن يستمر التمرين لمدة أسبوعين في الأسطول الشرقي ومياه الخليج العربي، حيث ينفذ الجانبان عديدًا من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية وبمشاركة من وحدات الأمن البحرية الخاصة وطيران القوات البحرية ومشاة البحرية وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.