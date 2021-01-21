تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة متولى حسن محمد حملة مكبرة استهدفت المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهي بعدة مناطق بالمدينة والقرى التابعة للمركز؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.أسفرت الحملات عن تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية وتحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا، وعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية تحت إشراف ياقوت أحمد ورد نائب مركز كفر البطيخ ومحمد البساطى نائب رئيس المدينة لشؤون القرى ورؤساء الوحدات القروية التابعة للمركز.