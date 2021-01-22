رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22-1-2021

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:28 ص
الصلاة
الصلاة
أسماء منصور
طباعة
يظهر محرك البحث «جوجل» عدد كبير من الاستفسارات بشكل يومي فيما يخص مواقيت الصلاة، ولكي يتأكد المواطنين من معرفة المواقيت الصحيحة الخاصة بالصلاة طبقا لمكان كل منهم اليوم الجمعة 22-1-2021 توضح لكم "الدستور" في السطور التالية مواعيد الصلاة في الأوقات المختلفة.

ويقدم "الدستور" في السطور التالية مواقيت الصلاة في مصر وبعض العواصم العربية:

نعرض لكم أولا مواقيت الصلاة اليوم الخاصة بمحافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22-1-2021

 فى القاهرة
صلاة الفجر 5:20 ص
الشروق 6:50 ص
صلاة الظهر 12:05 ص
صلاة العصر 00: 3
صلاة المغرب 5:21 م
صلاة العشاء 6:41

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
صلاة الفجر 5:26 ص
الشروق 6:58 ص
صلاة الظهر 12:10
صلاة العصر 3:03
صلاة المغرب 5:23 م
صلاة العشاء 6:45 م.

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ
 صلاة الفجر 5:05 ص
صلاة الشروق 6:33 ص
صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 2:52 م
موعد صلاة المغرب 5:13 م
وقت صلاة العشاء 6:32 م.

وإليكم مواقيت الصلاة في بعض العواصم العربية الشقيقة

مواقيت الصلاه بـ"مكة"

وقت صلاة الفجر 5:36 ص
موعد صلاة الظهر 12:31 م
وقت صلاة العصر 3:40 م
وقت صلاة المغرب 6:04 م
موعد صلاة العشاء 7:17 م

مواعيد الصلاة المدينة بـ "المدينة المنورة"
موعدصلاة الفجر 5:40 ص
موعد صلاة الظهر 12:31 م
توقيت صلاة العصر 3:36 م
توقيت صلاة المغرب 6:01 م
وقت صلاة العشاء 7:14 م

وفيما يخص دولة الكويت فمواقيت الصلاة كالتالي:
 موعد صلاة الفجر 5:12 ص
وقت صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 2:55 م
موعد صلاة المغرب 5:15 م
توقيت صلاة العشاء 6:35 م

بينما تكون مواقيت الصلاة بسلطنة عمان كالتالي:
 صلاة الفجر 5:04
صلاة الظهر 11:50 م
صلاة العصر 2:46 م
صلاة المغرب 5:08
صلاة العشاء 6:27 م

مواعيد الصلاة بـ"أبو ظبي"
 توقيت صلاة الفجر 5:41 ص
موعد صلاة الظهر 12:33 م
ميعاد صلاة العصر 3:37 م
موعد صلاة المغرب 5:58 م
توقيت صلاة العشاء 7:15 م

جدير بالذكر أن هذه التوقيتات تأتي بالاتساق مع النشرة اليومية الخاصة بمواقيت الصلاة التي تصدرها دار الإفتاء المصرية وذلك بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث تحدد هذه التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

"ريمونتادا" أهلاوية على المقاولون العرب تقود المارد الأحمر لانتزاع الصدارة

ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»

مستشار الرئيس للصحة: بدء حملات تطعيم لقاحات كورونا قبل نهاية يناير

الصور

image description

تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

توفير جهاز CbC لمركز الغسيل الكلوي بدمياط

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

الكاف يعلن إيقاف مصطفى محمد وحسين الشحات

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22-1-2021

إلغاء أولمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

برشلونة يتاهل لدور الـ16 فى كأس إسبانيا بالفوز على كورنيا بهدفين نظيفين

ليفربول يواصل نتائجه السلبية فى الدورى الإنجليزى بالخسارة أمام بيرنلى بهدف

أيام زمان

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

ماذا قال نزار قباني عن الجنس في أشعاره وانتحار شقيقته؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
ماجد حبته
بغداد من جديد!
المزيد

الثقافة

1984 رواية أعادت للأذهان الذكرى الـ71 لرحيل جورج أوريل

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبدالهادي

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة