تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22-1-2021



فى القاهرة

صلاة الفجر 5:20 ص

الشروق 6:50 ص

صلاة الظهر 12:05 ص

صلاة العصر 00: 3

صلاة المغرب 5:21 م

صلاة العشاء 6:41



مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

صلاة الفجر 5:26 ص

الشروق 6:58 ص

صلاة الظهر 12:10

صلاة العصر 3:03

صلاة المغرب 5:23 م

صلاة العشاء 6:45 م.



مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

صلاة الفجر 5:05 ص

صلاة الشروق 6:33 ص

صلاة الظهر 11:53

موعد صلاة العصر 2:52 م

موعد صلاة المغرب 5:13 م

وقت صلاة العشاء 6:32 م.



وإليكم مواقيت الصلاة في بعض العواصم العربية الشقيقة





مواقيت الصلاه بـ"مكة"



وقت صلاة الفجر 5:36 ص

موعد صلاة الظهر 12:31 م

وقت صلاة العصر 3:40 م

وقت صلاة المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:17 م



مواعيد الصلاة المدينة بـ "المدينة المنورة"

موعدصلاة الفجر 5:40 ص

موعد صلاة الظهر 12:31 م

توقيت صلاة العصر 3:36 م

توقيت صلاة المغرب 6:01 م

وقت صلاة العشاء 7:14 م



وفيما يخص دولة الكويت فمواقيت الصلاة كالتالي:

موعد صلاة الفجر 5:12 ص

وقت صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 2:55 م

موعد صلاة المغرب 5:15 م

توقيت صلاة العشاء 6:35 م



بينما تكون مواقيت الصلاة بسلطنة عمان كالتالي:

صلاة الفجر 5:04

صلاة الظهر 11:50 م

صلاة العصر 2:46 م

صلاة المغرب 5:08

صلاة العشاء 6:27 م



مواعيد الصلاة بـ"أبو ظبي"

توقيت صلاة الفجر 5:41 ص

موعد صلاة الظهر 12:33 م

ميعاد صلاة العصر 3:37 م

موعد صلاة المغرب 5:58 م

توقيت صلاة العشاء 7:15 م



جدير بالذكر أن هذه التوقيتات تأتي بالاتساق مع النشرة اليومية الخاصة بمواقيت الصلاة التي تصدرها دار الإفتاء المصرية وذلك بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث تحدد هذه التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

يظهر محرك البحث «جوجل» عدد كبير من الاستفسارات بشكل يومي فيما يخص مواقيت الصلاة، ولكي يتأكد المواطنين من معرفة المواقيت الصحيحة الخاصة بالصلاة طبقا لمكان كل منهم اليوم الجمعة 22-1-2021 توضح لكم "الدستور" في السطور التالية مواعيد الصلاة في الأوقات المختلفة.