توفير جهاز CbC لمركز الغسيل الكلوي بدمياط

قال عبد العال حطب، عضو مجلس إدارة مركز الغسيل الكلوي، إن مركز الغسيل الكلوي بكفور الغاب بدمياط يحتاج إلى جهاز تحليل دم CbC، وتم التواصل مع محمد الهنداوي، أحد أعضاء المجتمع المدني لتوفيره.أضاف حطب أنه تم شراء الجهاز بمبلغ قدّر بـ70 ألف جنيه حيث تم التبرع به لتشغيله لمركز الغسيل الكلوي واستقبال الحالات المرضية فعدم توافر الجهاز تسبب في أزمة لدى مرضي الغسيل الكلوي وتعطل حركة سير التحاليل داخل المركز.