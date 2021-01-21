جنازة عسكرية وشعبية مهيبة للشهيد شعبان صلاح بالبحيرة

شيّع أهالى قرية منشأة أبو رية، التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، الخميس، جثمان شهيد الإدارة العامة للمرور المقدم شعبان صلاح الدين عبد العاطي فى جنازة عسكرية وشعبية مهيبة بمسقط رأسه.شارك في الجنازة قيادات الإدارة العامة ومديرية أمن البحيرة ومديرية أمن الجيزة وأهالي وأقارب وأشقاء الشهيد ونجله وردد المشاركون هتافات لا إله إلاّ الله الشهيد حبيب الله.واستشهد المقدم شعبان صلاح الدين عبد العاطي، الضابط بالإدارة العامة للمرور، فجر اليوم بطريق المحور أثناء تأدية عمله وعبوره لفحص حادث تصادم بالجهة الأخرى حيث صدمته سيارة مسرعة في الاتجاه القادم من أكتوبر إلى ميدان لبنان.تلقى قسم شرطة كرداسة إخطارًا بالواقعة، وتم تحديد السيارة التي ارتكبت الحادث، وتم ضبطها وقائدها وباشرت النيابة التحقيق، وطالب شقيق الشهيد من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إطلاق اسمه أخيه على أحد معالم قريته؛ تقديرًا لبطولاته وتضحياته لخدمة وطنه.