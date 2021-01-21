بايدن يرجح أن تتجاوز وفيات كورونا 500 ألف الشهر المقبل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الأوضاع الوبائية بشأن فيروس كورونا في الولايات المتحدة ستستمر في التدهور قبل أن تتحسن، مرجحًا أن يتجاوز عدد الوفيات 500 ألف الشهر المقبل، وأن تستمر الحالات في الارتفاع.أضاف بايدن، في خطاب بالبيت الأبيض حول خططه للتعامل مع جائحة كورونا "لم ندخل في هذه الفوضى بين عشية وضحاها، وسيستغرق الأمر شهورًا حتى نغيرها".أشار إلى أن خططه بشأن التعامل مع كورونا "تعكس الأفكار" التي طرحها خلال حملته الانتخابية، معتبرا أنها تعتمد على الحقيقة والعلم.ولفت إلى أنه لم يكن من الممكن الاعتماد خلال العام الماضي على الحكومة الفيدرالية للتعامل والتنسيق بشأن تطورات فيروس كورونا المستجد، وهو ما نتج عنه "التكلفة المأساوية لذلك الفشل"، حسب قول بايدن.