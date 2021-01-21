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أيام زمان

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

الخميس 21/يناير/2021 - 10:58 م
أحمد رمزي
أحمد رمزي
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كثير من الفنانين يؤمنون بالحسد والعين، مع اختلافات الثقافات والأجيال، من بين من كان يؤمن بالحسد والعين الفنان الكبير أحمد رمزي أحد النجوم المميزين عبر تاريخ السينما والتلفزيون في مصر وأحد أهم من أطلق عليهم لقب الولد الشقي أو "الباد بوي".

وأجريت العديد من الحوارات التلفزيونية والصحفية مع الفنان أحمد رمزي، إلا أنه يعد من أهم وأبرز الحوارات التي أجريت معه هو الحوار الذي أجرته معه ليلى رستم منتصف الستينات من القرن الماضي.

وظهر أحمد رمزي خلال اللقاء كما يظهر في أفلامه، فقد كان القميص مفتوحًا إلى منتصف الصدر، ومرتديًا خرزة زرقاء خلال اللقاء وكان في ريعان الشباب.

كان برنامج المذيعة الشهيرة "نجمك المفضل" وكان يعد الحلقات الإعلامي الشهير مفيد فوزي، فاجأ أحمد رمزي الحضور بارتدائه قميصًا بأزرار مفتوحة، يكشف عن صدره وسلسلة بها خرزة زرقاء،
وكان مقدمة أسئلة المذيعة للنجم يدور حول ملابسه فقالت: "إيه الحكاية جاي كده لابس القميص وفاتحه لحد هنا وبتاع؟"، ليرد: "الدنيا حر ولا انتي مش شايفه كده؟"، فكان تعقيبها: "لا ده النهارده التكييف شغال أهو كويس"، ثم عاودت ليلى رستم سؤالها عن القميص قائلة:"قولي إيه حكاية القميص المفتوح دايما ده؟"، فكان رد رمزي شديد القوة:"مش فاهم إيه حكاية القميص.. ده زرار من فوق وزرار من تحت، وكل واحد قاعد يكتب لي شوية، دي فيها إيه دي؟ هو مضايقك؟"، فترد: "مش شايف إنه فيه حاجة غريبة؟ أنا شايفة إنها غريبة شوية والسلسلة كمان.. لا السلسلة دي حاجة لطيفة بقى"، فتعقب: "دي خرزة زرقة؟.. "آه خرزة عشان العين، أنا مبصدقش في العين بس بخاف من الحكاية دي وبعدين بيني وبينك مش أنا اللي حاططها أصل المدام خايفة عليا".

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