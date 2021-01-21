إخماد حريق هائل شب بـ«روف» عمارة سكنية بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، مساء الخميس من السيطرة على حريق هائل شبّ فى أعلى روف بعمارة رقم 5 بالمساكن بناحية جديلة بمدينة المنصورة.كان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل أعلى العمارة رقم 5 بمساكن الميناء بجديلة بالمنصورة وتصاعد النيران منها.وانتقل ضباط المباحث وقوات الدفاع المدنى وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق وبالفحص تبين أن الحريق أعلى عمارة سكنية رقم ٥ فى روف موجود فوق العمارة، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل انتقاله لباقى المبنى والمبانى الجنائية.جار الفحص لمعرفة سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر المادية، وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.