سعر الدولار اليوم الجمعة 22-1-2021

تقدم "الدستور" تقرير يتضمن كافة تفاصيل عن حالة سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، اليوم الجمعة الموافق ٢٢-١-٢٠٢١، بعد ارتفاع مؤشر البحث جوجل عن سعر الدولار اليوم، حيث استقر سعر العملة الأمريكية في السوق المصري داخل البنوك الحكومية "البنك الأهلي المصري، وبنك مصر"، فيما انخفض سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي cib، بقيمة قرش واحد فقط عن أمس، ونستعرض لكم خلال التقرير اليومي مدى حالة العملة الأمريكية "الدولار الأمريكي" داخل البنوك، الذي يتباين سعره بشكل يومي في السوق المصري، ولكم أخر التحديثات بشأن سعر الدولار الأمريكي.سجل سعر الدولار اليوم، الموافق ٢٢-١-٢٠٢١، استقرار فى سعره داخل البنك الأهلي المصري، حيث لم يحقق أي انخفاض أو ارتفاع، عن أمس، ليصل سعره عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصرى، أما بلغ سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصرى.حقق الدولار الأمريكي اليوم الموافق ٢٢-١-٢٠٢١، استقرار في السوق المصري داخل البنوك الحكومية، حيث سجل سعره في بنك مصر عند الشراء ١٥.٦٦ جنيه مصري، أما ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٦ جنيه مصري.انخفض سعر العملة الأمريكية "الدولار الأمريكي" اليوم الموافق ٢٢-١-٢٠٢١، في السوق المصري، بقيمة قرش واحد عن أمس، حيث بلغ سعره عند الشراء ١٥.٦٧ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٧ جنيه مصرى، فيما حقق زيادة اليوم عن باقي البنوك الحكومية بقيمة قرش واحد فقط.ارتفع اليوم الجمعة الموافق ٢٢-١-٢٠٢١، سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري، عن أمس، بقيمة قرشين فقط، ليسجل عند الشراء ١٥.٦٧٨٣ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٧٨٣ جنيه مصري.نستعرض لكم يوميا أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، في ظل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال الفترة الماضية، فيما يشهد الاقتصاد المصري توازن في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء الدول على مستوى العالم.