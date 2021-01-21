وزيرة البيئة تعلن إطلاق حملة «جميلة يا مصر» حول المخلفات الصلبة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك عدة قوانين وقرارات جرى إصدارها واتخاذها تساهم في الحفاظ على البيئة، بينها قانون تنظيم إدارة المخلفات، موضحة أن هذا القانون لا يتعامل مع مشكلة القمامة فقط ولكن ينظم جميع أنواع المخلفات "خضراء وبلدية ومخلفات بناء"، ويضع أساسا تشريعيا صحيحا لكيفية التعامل مع منظومة المخلفات.ولفتت ياسمين فؤاد، خلال تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إلى أن الوزارة ستطلق خلال الفترة المقبلة حملة "جميلة يا مصر"، وهى حملة مرتبطة بمنظومة المخلفات الصلبة، وتعرف القوانين الخاص بطرق التعامل مع المخلفات الصلبة، وما تفعله الدولة في البنية التحتية.وتابعت وزيرة البيئة: "أطلقنا العام الماضى مبادرتين، هما المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر، التى جرى إطلقها في أوائل 2020 وتشرح الممارسات الجيدة للحفاظ على البيئة، وأواخر العام تم إطلاق حملة بـ13 مقصدا سياحيا داخل المحميات الطبيعية، سواء للشباب المصرى والمجتمع بشكل عام، للتعريف بالمحميات".وأضافت وزيرة البيئة، أن قانون الضرائب الجديد وضع في اعتباره إعفاءات جمركية وحوافز للمشروعات الخضراء بجانب إقرار مجلس الوزراء لتعريف تحويل المخلفات للطاقة.