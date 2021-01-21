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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولسونارو يدفن الأحقاد ويهنئ بايدن على تنصيبه رئيسا

الخميس 21/يناير/2021 - 10:34 م
جاير بولسونارو
جاير بولسونارو
وكالات
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حاول الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، أكبر المتحمسين في أمريكا اللاتينية لسياسات دونالد ترامب، دفن الأحقاد مع جو بايدن في يومه الأول في البيت الأبيض.

وفي نبرة تصالحية من ناحيته حتى الآن، أصدر بولسونارو في وقت متأخر من مساء الأربعاء، رسالة من ثلاث صفحات يهنئ فيها نظيره الأمريكي، ويدعو إلى تعميق العلاقات بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وكان بولسونارو أحد آخر زعماء العالم اعترافا بفوز بايدن، وبالغ في مزاعم الرئيس الخامس والأربعين التي لا أساس لها بشأن تزوير الانتخابات حتى أيام ترامب الأخيرة في منصبه.

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