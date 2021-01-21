«الكاثوليكية» تهنئ الرئيس والمصريين بعيد الشرطة

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بعيد الشرطة.وقال بطريرك الكاثوليك في تهنئته: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بعيد الشرطة، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الرخاء والسلام لكل شعبنا الحبيب".