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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع سعر البتكوين إلى أقل مستوى له منذ 3 أسابيع

الخميس 21/يناير/2021 - 10:53 م
البتكوين
البتكوين
وكالات
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تراجع سعر العملة الرقمية بتكوين اليوم الخميس، إلى أقل مستوى له منذ ثلاثة أسابيع في الوقت الذي فقدت فيه العملة حالة الزخم التي دفعت قيمتها إلى الارتفاع خلال الفترة الماضية لتصل إلى مستويات قياسية جديدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع سعر البتكوين اليوم بنسبة 3ر11% إلى أقل من 31 ألف دولار للوحدة الواحدة، في ظل اتجاه العملة نحو التراجع بعد وصولها إلى 40 ألف دولار، في الوقت الذي تسارعت فيه وتيرة التراجع خلال اليومين الماضيين.

ورغم تراجع سعر البتكوين خلال اليومين الماضيين فإنه مازال أعلى من ضعف مستوياته في أوائل نوفمبر الماضي. ورغم أن ارتفاع سعر العملة الرقمية يغذي هوس المضاربة لدى الحشود العامة فإن المؤسسات الاستثمارية تتردد عندما يصل السعر إلى مستويات عالية.

ويرى بعض المحللين أن التراجع الأخير في سعر العملة الرقمية هو عملية تصحيح سوقية متأخرة.

كانت آخر مرة سجل فيها سعر البتكوين أقل من 30 ألف دولار يوم 4 يونيو الماضي.

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