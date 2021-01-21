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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النفط يستقر بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

الخميس 21/يناير/2021 - 10:54 م
مخزونات الخام الأمريكية
مخزونات الخام الأمريكية
وكالات
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استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية تجددت معها المخاوف حيال الطلب على الوقود في ظل الجائحة، بينما تلقت الأسعار دعما من الآمال إزاء تحفيز أمريكي.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين ليتحدد سعر التسوية عند 56.10 دولار للبرميل. ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 18 سنتا لتغلق على 53.13 دولار للبرميل.

ارتفع خاما القياس على مدى اليومين السابقين توقعا لإنفاق ضخم للإغاثة من تداعيات كوفيد-19 تحت الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وفي ساعة متأخرة من أمس الأربعاء، أظهرت بيانات للقطاع ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون انخفاضها 1.2 مليون برميل.

تصدر بيانات المخزون الرسمية غدا الجمعة، متأخرة يومين بسبب عطلة يوم مارتن لوثر كينج ومراسم تنصيب بايدن.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو: "ننتظر تقرير المخزونات.. السوق تنتظر لمعرفة كيف ستكون المخزونات غدا والتحفيز المنتظر."

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