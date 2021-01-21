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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لا موعد محددا لإطلاق محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ

الخميس 21/يناير/2021 - 10:55 م
ترامب
ترامب
وكالات
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رفضت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إعلان موعد احالتها القرار الاتهامي بحق دونالد ترامب على مجلس الشيوخ في قضية التحريض "على التمرد"، وهي خطوة ضرورية لإطلاق ثاني محاكمة تاريخية للعزل بحق الرئيس الأمريكي السابق.

وأوضحت بيلوسي خلال مؤتمرها الصحفي اليومي: "سيتم ذلك في وقت قصير، لا أعتقد أن الأمر سيتطلب وقتًا طويلًا، لكن علينا القيام به".

وفي 13 يناير، أصبح دونالد ترامب أول رئيس بتاريخ الولايات المتحدة يخضع للاتهام مرتين في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وصوت أكثر من 230 ديمقراطيا و10 جمهوريين تأييدًا لهذا "العزل"، متهمين الملياردير بأنه حرض أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير.

ويتعين على مجلس الشيوخ الذي أصبح بيد الديمقراطيين تنظيم محاكمة عزل لكن المفاوضات لا تزال جارية بشأن مدتها وماهيتها.

وقالت بيلوسي "لا أريد أن أقول لكم متى" سيحال القرار الاتهامي على مجلس الشيوخ، مضيفةً "ينبغي علينا الانتظار إلى حين انعقاده، وقد أبلغوني أنهم على استعداد لتلقيه لكن تساؤلات لا تزال قائمة بشأن تنظيم الجلسة".

وأكدت بيلوسي "نحن جاهزون" في مجلس النواب لإحالة القرار.

وتهدّد محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ بإعاقة عمل إدارة بايدن والإجراءات التشريعية التي يعتزم الديمقراطيون إقرارها في مستهلّ ولايته، ذلك أنّ مجلس الشيوخ لا يمكنه دستوريًا، حال انعقاده كهيئة محكمة، أن يقوم بأي عمل آخر قبل انتهاء هذه المحاكمة.

وقالت بيلوسي "سأتحدث إلى المدعين العامين" في المجلس المكلفين بتوجيه الاتهام "لمعرفة متى يكون مجلس الشيوخ جاهزًا لإطلاق المحاكمة".

وعلى الرغم من أن عددا قليلًا من الجمهوريين انتقدوا ترامب في هذه القضية، إلا أن نتيجة محاكمته بقصد العزل لا تزال غير معروفة.

وبعدما نفى هزيمته أمام جو بايدن بانتخابات نوفمبر، ألقى ترامب في السادس من يناير خطابًا أمام البيت الأبيض تزامنًا مع انعقاد الكونغرس للمصادقة على النتائج.

وقال حينها لمناصريه "لن تستعيدوا بلادنا أبدًا إذا كنتم ضعفاء. عليكم أن تظهروا قوةً وعليكم أن تكونوا أقوياء"، داعيًا إياهم إلى التظاهر "بسلمية ووطنية".

واقتحم بعيد ذلك متظاهرون مبنى الكابيتول في هجوم غير مسبوق أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

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