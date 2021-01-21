خبير بيئى يوضح آلية التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة

قال مجدي علام، الخبير البيئي، إنه سيتم تزويد عدد مركبات الغاز الطبيعي، وضخ أتوبيسات تعمل بالغاز على مستوى المحافظات الكبرى، وإحلال وتجديد المواصلات التي كانت تعمل بالبنزين والسولار إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعي وصديقة للبيئة، وتتوافق مع إستراتيجية الدولة، للحفاظ على الهواء.وتابع الخبير البيئي، خلال تصريحه لـ"الدستور"، أن هذا الإحلال يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود، أملا في وجود بيئة نظيفة وآمنة، مشيرا الى أن الغاز الطبيعي يوفر 50% من تكلفة الوقود التقليدي، ويوفر دخل إضافي لسائقي الأتوبيسات والمواصلات العامة، وصحة وسلامة المواطنين.ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، خاصةً ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، وكذلك استكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لا سيما مخلفات البناء، وذلك في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية، إلى جانب التوسع في مشروعات إنتاج الوقود الحيوي من النفايات لما له من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي مترابط، في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدراجه ضمن أنشطة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.