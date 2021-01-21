بايدن: وفيات كورونا في أمريكا ستتخطى نصف مليون الشهر المقبل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن العدد الإجمالي لوفيات كوفيد-19 في بلاده سيتخطى على الأرجح نصف مليون الشهر المقبل بما يرسم صورة قاتمة عما قال إنها ستكون معركة شرسة.وأضاف بايدن في اجتماع بالبيت الأبيض أن عملية توزيع اللقاحات للوقاية من المرض تتسم بالفشل حتى الآن.ومضى يقول: "الأمور ستواصل التدهور قبل أن تبدأ في التحسن".