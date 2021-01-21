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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فيسبوك» تحيل قرار وقف حسابات ترامب إلى لجنتها للرقابة

الخميس 21/يناير/2021 - 10:49 م
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلنت شركة فيسبوك اليوم الخميس، أنها أحالت قرارها وقف حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى لجنتها المستقلة للرقابة.

وستظل حسابات ترامب معلقة إلى أن تنتهي اللجنة المشكلة حديثا من مراجعة القرار.

وبمقدور اللجنة إلغاء قرارات الشركة المتعلقة بالمحتوى.

ومنعت فيسبوك الرئيس الأمريكي السابق من الوصول إلى حساباته على فيسبوك وانستجرام بسبب مخاوف من اضطرابات عنيفة أخرى عقب اقتحام مؤيديه مبنى الكونجرس في واشنطن يوم السادس من يناير.

وقال نيك كليج مسئول الشئون العالمية في فيسبوك في تصريح لرويترز "أنا واثق للغاية من قضيتنا... واثق في أن أي شخص عقلاني ينظر إلى الظروف التي اتخذنا فيها هذا القرار وإلى سياساتنا الحالية سيتفق معنا".

وهذه هي أول مرة يحجب فيها فيسبوك حسابا لرئيس أو رئيس وزراء.

وقالت اللجنة يوم الخميس إنها قبلت القضية وستصدر قرارها في موعد أقصاه 90 يوما.

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