أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 22-1-2021
الجمعة 22/يناير/2021 - 04:59 ص
يقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 22-1-2021، التي واصلت حالة الاستقرار، مع نهاية تعاملات، شهر يناير 2021.
وأكد تقرير الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن المخزون الاستراتيجي من الحديد يلبي احتياجات السوق المحلي خلال المرحلة الحالية مما يساهم في ضبط السعر للمستهلك في ظل زيادة الإنتاج.
وقد اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة نحو اشتراطات البناء الجديدة، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف تلك الاشتراطات الجديد للبناء إلى السيطرة على إقامة العشوائيات وبناء العقارات المخالفة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة في العديد من المحافظات وكذلك وقف التعدي على نهر النيل والأراضي الزراعية.
حديد المصريين 13550 جنيهًا للطن، فيما سجل حديد عز 13654 جنيهًا، وحديد العتال 13500 جنيه للطن، وحديد عطية 13400 جنيه.
وسجل سعر حديد بشاي 13450 جنيهًا، وحديد المراكبي 13450 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 13300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 13450 جنيهًا للطن.
وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنية سعر الأسمنت المصري اليوم.
بينما بلغ سعر أسمنت السويدي 790 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 695 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 788 جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 755 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت قنا 725 جنيهًا، والسويس للأسمنت 785 جنيهًا.
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أسعار مواد البناءيُقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الجمعة 22-1-2021، خلال تعاملات نهاية الأسبوع الأخير من يناير 2021 بالأسواق المحلية.
وأكد تقرير الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن المخزون الاستراتيجي من الحديد يلبي احتياجات السوق المحلي خلال المرحلة الحالية مما يساهم في ضبط السعر للمستهلك في ظل زيادة الإنتاج.
وقد اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة نحو اشتراطات البناء الجديدة، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف تلك الاشتراطات الجديد للبناء إلى السيطرة على إقامة العشوائيات وبناء العقارات المخالفة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة في العديد من المحافظات وكذلك وقف التعدي على نهر النيل والأراضي الزراعية.
أسعار مواد البناء اليوم السبت.. سعر الحديد اليوم في مصروتراوحت أسعار الحديد بين 13500 إلى 13550 جنيه، تسليم أرض المصنع في حين يتراوح سعرها للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه للطن.
حديد المصريين 13550 جنيهًا للطن، فيما سجل حديد عز 13654 جنيهًا، وحديد العتال 13500 جنيه للطن، وحديد عطية 13400 جنيه.
وسجل سعر حديد بشاي 13450 جنيهًا، وحديد المراكبي 13450 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 13300 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 13450 جنيهًا للطن.
وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنية سعر الأسمنت المصري اليوم.
أسعار الأسمنت اليوم الجمعةفيما سجل أسعار الأسمنت في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة 22-1-2021، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق.
أسعار مواد البناءبلغ سعر الأسمنت المسلح 805 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت سيناء 745 جنيها للطن، وسجل أسمنت المخصوص 760 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن.
بينما بلغ سعر أسمنت السويدي 790 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 695 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 788 جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 755 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت قنا 725 جنيهًا، والسويس للأسمنت 785 جنيهًا.
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