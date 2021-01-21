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مصر

«الصحة» توضح الطرق الصحيحة لعزل مصابي كورونا منزليًا (فيديوجراف)

الخميس 21/يناير/2021 - 11:29 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الطرق الصحيحة لتجهيز المنزل لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وشددت الوزارة على ضرورة تخصيص غرفة خاصة جيدة التهوية خلال فترة العزل، لافته إلى ضرورة أن يكون للمريض حمام خاص إن أمكن، وإذا كان الحمام مشترك يجب أن تكون غرفة المريض الأقرب للحمام.

وأشارت إلى ضرورة ارتداء كمامة عند الخروج من الغرفة للحمام، وتنظيف وتطهير الحمام بعد كل استخدام للمريض، مؤكدة عدم استقبال أى زيارات خلال فترة العزل، وقصر إقامة المصاب في غرفته لسهولة تطهيرها.

كما أكدت أهمية تغيير الكمامة بشكل مستمر وإلقائها في كيس محكم الغلق، وقياس درجة الحرارة بترمومتر مخصص للمريض وفى حال استمرار الحرارة أكثر من 3 أيام أو الشعور بأعراض منها ضيق في التنفس وألم شديد في الصدر يجب الاتصال بـ 105 أو 15335 أو التوجه لأقرب مستشفى.  اضغط هنا

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