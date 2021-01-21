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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحدث ظهور للكينج مع شاعر «باب الجمال» بالاستديو

الخميس 21/يناير/2021 - 10:39 م
منير
منير
محمد مجدي
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نشر الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول صورة من كواليس تعاونه الثاني مع الكينج محمد منير داخل الاستديو.

وعلّق راؤول على الصورة التي ظهر فيها منير مبتسمًا وسعيدًا:"تاريخ مختلف بيتكتب، تاني عمل مع الكينج.. قريبًا جدًا".

وطرح الكينج مؤخرًا "باب الجمال"، عبر يوتيوب والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

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