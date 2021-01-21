أول قرارات لـ بايدن بعد تنصيبه: فرض الكمامة وحجر صحي للأجانب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، فرض استخدام الكمامة على الأمريكيين لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، مشددًا على أن الكمامة ضد الوباء عمل وطني.وقال بايدن، في كلمة مساء اليوم إنه سيستخدم قانون الدفاع لمواجهة كورونا، مشيرًا الى أن هناك 400 ألف أمريكي ضحايا الوباء القاتل.كما فرض بايدن حجرًا صحيًا للقادمين إلى أمريكا، مشيرًا إلى حاجتهم لشهور قبل تطعيم جميع الأمريكيين كما تعهد بطلب المزيد من الأموال من الكونجرس للقطاع الصحي لمواجهة كوفيد-19.وأشار الرئيس الأمريكي المنتخب إلى أن خطته لمجابهة كورونا تشمل أيضًا زيادة مراكز التطعيم، متعهّدًا بأن تكون استراتيجيته الوطنية لمكافحة وباء كورونا قوية وشاملة.