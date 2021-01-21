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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 4 في انقلاب سيارة ملاكي بقنا

الخميس 21/يناير/2021 - 10:59 م
انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي
قنا: إسلام البكري
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أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات، مساء الخميس إثر انقلاب سيارة ملاكي بقرية الأشراف الشرقية بمركز قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الاسعاف بإصابة عبد الرحمن عزت عبد الحميد، 21 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج ومحمد عصام عطالله 21 عامًا، بنزيف بالمخ، وإبراهيم علي أحمد محمود، 20 عاما، بخلع بالكتف الأيمن، وأحمد علي محمد، 20 عاما، بكدمات بالجسم، وجرى نقلهم لمستشفى قنا العام، إثر انقلاب سيارة ملاكي بقرية الأشراف الشرقية التابعة لدائرة مركز قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.

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