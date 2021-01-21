السجن 9 سنوات لرئيس بنك الفاتيكان السابق ومحاميه

قضت محكمة في الفاتيكان، اليوم الخميس، على الرئيس السابق للبنك الكنسي، أنجيلو كالويا، ومحاميه السابق بالسجن نحو تسع سنوات بتهمة غسل الأموال والاختلاس.وصدر حكم بسجن كالويا 81 عاما، الرئيس السابق لمؤسسة الأعمال الدينية، كما يعرف بنك الفاتيكان، ومحاميه السابق جابرييل ليوزو 97 عاما بالسجن ثماني سنوات و11 شهرا.كما أُدين لامبرتو، نجل ليوزو، بتهمة المساعدة والتحريض، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات وشهرين.وقال محامو كالويا إنهم سيطعنون على الحكم.وتدور المحاكمة، التي استمرت منذ مايو 2018، حول صفقات عقارية مثيرة للشكوك تتضمن ملايين اليورو المخبأة.ووفق الفاتيكان، تم بيع 29 عقارا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بأقل من القيمة السوقية.وخلال الإجراءات، تم تقدير الأضرار التي لحقت بالفاتيكان بأكثر من 50 مليون يورو (60 مليون دولار).وسيدفع المدانون 20 مليونا كتعويض، وتم تجميد مبالغ كبيرة بالفعل وستتم مصادرتها.