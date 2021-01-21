بايدن يصدر أوامر تنفيذية جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا

أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن أوامر تنفيذية جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.ووجه الرئيس الأمريكي الشكر للحرس الوطني "الذي كان له الدور الأكبر في تأمين حفل التنصيب".وقال "شهدنا إخفاقًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في مواجهة تفشي وباء كورونا في بلادنا.. آلية توزيع لقاح كورونا كانت فاشلة".