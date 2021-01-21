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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

سيارة تدهس طفلة بـ«أكتوبر».. ووالدتها: «عاوزة حق بنتى» (فيديو)

الخميس 21/يناير/2021 - 09:50 م
طفلة أكتوبر
طفلة أكتوبر
احمد التمساح
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لقت طفلة مصرعها متأثرة بجروح وكسور متفرقة في الجسم، بعد أن دهستها سيارة "ملاكى" يقودها مجهول في مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت الطفلة "صباح"، تبلغ من العمر 11عامًا، ذاهبة لتلقى "الدروس الخصوصية" لاقتراب الامتحانات، وفؤجئ الجميع بسيارة ملاكي تسير بسرعة جنونية وتقوم بدهس "الطفلة صباح" ويتركها السائق ويفر هاربًا بدم بارد.

تحكي والدة "الطفلة صباح" أنه في يوم 1 يناير أتى إليها الأهالي والجيران لنقل خبر وفاة ابنتها، وأسرعت الأم لترى ابنتها جثة هامدة تنزف دما من رأسها، وحملت لأم الطفلة وأسرعت بيها إلى المستشفى لكن كانت توفيت.

وفي نفس السياق، قالت شقيقة الطفلة صباح إنها كانت ذاهبة للدرس "وأنا كنت معاها والسيارة صدمتها وهربت أسرعت لرؤيتها بس لم أقدر، أنا مقدرتش أشوفها علشان وجهها كله كان مليان دم".

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