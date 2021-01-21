درة تواصل تصوير «الكاهن» بالفيوم

تواصل الفنانة التونسية درة تصوير فيلمها الجديد "الكاهن" بالفيوم وهى المشاهد التي تجمعها بإياد نصار وفتحي عبد الوهاب والفنانة حنان سليمان.وتلعب درة في الفيلم دور فيروز وتتكتم عن تفاصيل الشخصية، مؤكدة أنها ستكون جديدة عليها.الكاهن ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة ويناقش قضية جديدة على الدراما العربية وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن وسيشاركها البطولة كل من النجوم محمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمي وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب.