روسيا تدين «بشدة» الهجومين الإرهابيين في بغداد

أدانت روسيا بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا زعزعة الاستقرار والأمن في دولة العراق الصديقة، مؤكدة وقوفها في تضامن مع العراق قيادة وشعبا في مكافحة الارهاب بكافة أشكاله.أكدت الخارجية الروسية في بيان لها، نشرته سفارتها بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أهمية تكثيف الجهود الدولية الجماعية لمواجهة هذا التهديد العالمي بشكل فعّال لا هوادة مهما كانت الشعارات التي يختفي وراؤها أنصار ورعاة الإرهاب، مقدمة التعازي الحارة لأسر الضحايا والتمنيات للشفاء العاجل للمصابين.يشار إلى أن الهجومين الإرهابيين وقعا صباح اليوم في وسط بغداد، مما أسفر عن إلى 32 شخصا طبقا لتقديرات الأولية التي أعلنت عنها السلطات العراقية.