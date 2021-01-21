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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: العلاقات مع مصر أزلية ونسعى لتطويرها في كافة المجالات

الخميس 21/يناير/2021 - 10:07 م
هبة محمد على
هبة محمد على
محمد عمر
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أكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية هبة محمد على، الأربعاء، أن العلاقات السودانية المصرية أزلية ومتطورة في كافة الاتجاهات والمجالات.

جاء ذلك لدى لقائها اليوم برئاسة مجلس الوزراء بالخرطوم وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، مشددة على أن العلاقة بين مصر والسودان يزكيها ويدعمها بأن البلدين يجري فيهما شريان واحد وهو نهر النيل، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأكدت وزيرة المالية السودانية حرص البلدين على تقوية وتدعيم العلاقات بينها في مختلف المجالات مبينة أن حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر في العام ٢٠١٩ بلغ 674.5 مليون دولار ليرتفع في العام ٢٠٢٠ الى 862 مليون دولار، مشيرةً إلى أن السودان يهدف خلال الفترة الانتقالية إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف.

وقال وزيرة المالية إن وزيرة الصناعة نيفين جامع والوفد المرافق لها يشارك في معرض الخرطوم الدولي اليوم كأول معرض للعام ٢٠٢١ بمشاركة واسعة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص، مشيرة الى أن مصر تشارك في هذا المعرض بأكثر من 19 شركة ووحدة.

فيما أكدت نيفين جامع أن زيارتها للسودان تأتي في إطار افتتاح معرض الخرطوم الدولي، مؤكدة حرص مصر على المشاركة في هذا المعرض لعرض خدماتها وإمكانية التواصل بينها وبين الأشقاء السودانيين لتقديم الخدمات والدعم.

وقالت نيفين جامع أن لقاءها بوزيرة المالية السودانية يهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين.. مؤكدة رغبة مصر في مضاعفة حجم التبادل التجاري مع السودان، كاشفة عن الاتفاق خلال اللقاء على الكثير من الإجراءات التي ستسهل دخول المنتجات المصرية للسودان.

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