رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصادر بديلة للطاقة» أبرزها.. معلومات عن الاستدامة البيئية

الخميس 21/يناير/2021 - 09:40 م
جريدة الدستور
أريج الجيار
طباعة
رشحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك التابع لمجموعة "نيو إيجيبت" للمشاركة في تطوير القرى المصرية ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، في ضوء حملة "صفط تراب.. البداية" التي تنفذها وزارة البيئة في محافظة الغربية اتساقا مع المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

وفي سياق ذلك، تستعرض "الدستور" مفهوم الاستدامة البيئية.

- الحفاظ على الموارد الطبيعية.

- القدرة البيئة على المواصلة في العمل بطريقة صحيحة.

- وجود مصادر بديلة للطاقة مع تقليل التلوث والإضرار بالبيئة.

- الحاجة إلى توسيع النطاق الذي تمّ تخزينه من موارد البيئة.

- محاولة الوصول إلى أقل تدهور في البيئة المحيطة.

- تشمل العديد من المشاريع المتأصلة في الاستدامة البيئية إعادة زراعة الغابات والحفاظ على الأراضي الرطبة وحماية المناطق الطبيعية من حصاد الموارد.

الجدير بالذكر أن وزيرة البيئة أكدت أن حملة «صفط تراب.. البداية» تهدف إلى تشجيع الشباب بالقرى المصرية والمتطوعين لتطوير قدراتهم بجهودهم الذاتية وأن تشاركهم وزارة البيئة بتكثيف جهودها لتحسين الظروف البيئية بتلك القرى وتسعى الوزارة لحشد الجهود وإلقاء الضوء على تلك القرى بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر فكر الاستدامة البيئية بصورة تطبيقية على أرض الواقع وفتح مجال للمشاركة المجتمعية للشركات في مجال مستدام ويساهم في تحقيق مصر لأهدافها من تحسين البيئة المحيطة والظروف المعيشية للمواطن المصري.

موضوعات متعلقة

وفاة شقيق الشهيد مصطفى الحجاجي في حادث بالأقصر

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

«الصحة»: 50% انخفاضًا في إصابات كورونا بمصر عن شهر ديسمبر

الصحة: 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و54 حالة وفاة

الصور

image description

تحرير 20 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

توفير جهاز CbC لمركز الغسيل الكلوي بدمياط

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

الكاف يعلن إيقاف مصطفى محمد وحسين الشحات

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

الصحة: 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و54 حالة وفاة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل تم اكتشاف أكبر ديناصور على الإطلاق في الأرجنتين؟

«حملهن ثقيل وحياتهن بائسة».. حكايات زوجات يعانين من إدمان أزواجهن

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

أيام زمان

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

ماذا قال نزار قباني عن الجنس في أشعاره وانتحار شقيقته؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
ماجد حبته
بغداد من جديد!
المزيد

الثقافة

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبدالهادي

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة

بحضور الخال.. نجيب نوبل يتصفح «أخبار الأدب» في عيد ميلاده