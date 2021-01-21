«مصادر بديلة للطاقة» أبرزها.. معلومات عن الاستدامة البيئية

رشحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك التابع لمجموعة "نيو إيجيبت" للمشاركة في تطوير القرى المصرية ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، في ضوء حملة "صفط تراب.. البداية" التي تنفذها وزارة البيئة في محافظة الغربية اتساقا مع المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".وفي سياق ذلك، تستعرض "الدستور" مفهوم الاستدامة البيئية.- الحفاظ على الموارد الطبيعية.- القدرة البيئة على المواصلة في العمل بطريقة صحيحة.- وجود مصادر بديلة للطاقة مع تقليل التلوث والإضرار بالبيئة.- الحاجة إلى توسيع النطاق الذي تمّ تخزينه من موارد البيئة.- محاولة الوصول إلى أقل تدهور في البيئة المحيطة.- تشمل العديد من المشاريع المتأصلة في الاستدامة البيئية إعادة زراعة الغابات والحفاظ على الأراضي الرطبة وحماية المناطق الطبيعية من حصاد الموارد.الجدير بالذكر أن وزيرة البيئة أكدت أن حملة «صفط تراب.. البداية» تهدف إلى تشجيع الشباب بالقرى المصرية والمتطوعين لتطوير قدراتهم بجهودهم الذاتية وأن تشاركهم وزارة البيئة بتكثيف جهودها لتحسين الظروف البيئية بتلك القرى وتسعى الوزارة لحشد الجهود وإلقاء الضوء على تلك القرى بالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر فكر الاستدامة البيئية بصورة تطبيقية على أرض الواقع وفتح مجال للمشاركة المجتمعية للشركات في مجال مستدام ويساهم في تحقيق مصر لأهدافها من تحسين البيئة المحيطة والظروف المعيشية للمواطن المصري.