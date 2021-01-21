رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يبقي على كريس راي رئيسًا لمكتب التحقيقات الاتحادي

الخميس 21/يناير/2021 - 10:01 م
بايدن
بايدن
وكالات
طباعة
قال البيت الأبيض اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبقي على كريس راي مديرا لمكتب التحقيقات الاتحادي، حيث تعمل الإدارة الجديدة على مصادقة الكونجرس على تعيين أعضاء مجلس الوزراء والوظائف العليا الأخرى.

وذكر عضو الكونجرس آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إنه سعيد لأن بايدن قرر الإبقاء على راي، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2017، وما زالت أمامه ست سنوات في فترة عمله بالمنصب.

وقال شيف في بيان: "أصبح كريستوفر راي مديرا لمكتب التحقيقات الاتحادي في لحظة اضطراب هائل للمكتب والبلاد، وعمل بمهنية كبيرة ونزاهة".

وتأتي هذه الأنباء في اليوم الثاني من ولاية بايدن، ولدى مثول بيت بوتيجيج 39 عاما العمدة السابق لمدينة ساوث بيد أمام لجنة التجارة في مجلس الشيوخ لجلسة المصادقة على تعيينه وزيرا للنقل بصفته مرشح بايدن.

وخلال جلسة الاستماع دعا بوتيجيج إلى الاستثمار في منظومة السكك الحديدية الأمريكية ودفع بأن "السياسات المضللة والفرص الضائعة في النقل يمكن أن تعزز عدم المساواة العرقية والاقتصادية، من خلال تقسيم أو عزل الأحياء".

وإذا تمت المصادقة على تعيينه، فسيكون بوتيجيج أول عضو مثلي في مجلس الوزراء في تاريخ الولايات المتحدة. ويبدو أن ترشيحه يحظى بدعم من الحزبين.

وحتى الآن، لم يصادق مجلس الشيوخ سوى على مرشحة واحدة فقط من مرشحي بايدن، وهي رئيسة الاستخبارات الوطنية القادمة أفريل هينز.

موضوعات متعلقة

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

نور عمرو دياب.. هكذا نشأت «كاتمة أسرار الهضبة»

الصور

image description

«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

image description

محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

الأكثر قراءة

الكاف يعلن إيقاف مصطفى محمد وحسين الشحات

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل تم اكتشاف أكبر ديناصور على الإطلاق في الأرجنتين؟

«حملهن ثقيل وحياتهن بائسة».. حكايات زوجات يعانين من إدمان أزواجهن

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
ماجد حبته
بغداد من جديد!
المزيد

الثقافة

«منشورات إبييدي» تتعاقد مع الكاتب شريف عبدالهادي

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة

بحضور الخال.. نجيب نوبل يتصفح «أخبار الأدب» في عيد ميلاده